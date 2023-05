Podcast: Tentoonstelling Karl Lagerfeld in het Metropolitan Museum - de curator licht toe [Engels]

In het Metropolitan Museum of Art in New York gaat in mei de langverwachte tentoonstelling over wijlen Karl Lagerfeld open. De tentoonstelling is ook het thema voor het jaarlijkse benefietgala dat traditioneel op de eerste maandag van mei plaatsvindt, het Met Gala.

Curator Andrew Bolton gaat met Business of Fashion in gesprek over de tentoonstelling, het werk van Lagerfeld en de impact die hij heeft gehad op de modeindustrie.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast