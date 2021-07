In deze aflevering van de podcastserie ‘De RetailTrends Podcast’ is Theo Koomen te gast. Koomen is al ruim tien jaar de managing director van Lucardi. Hij vertelt over het begin van Lucardi, toen de juweliersketen nog onder Vendex viel, maar ook over de invloed van influencers op de sieradenbranche. Beluister de volledige podcast hieronder.

Bron: De RetailTrends Podcast via Spotify