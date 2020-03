Podcast: Thomas Werner over de internationale kunst van modefotografie

Te midden van de coronavirus pandemie is Thomas Werner, gerenommeerde internationale modefotograaf, auteur, professor en adviseur te gast bij de Fashioncast-studio.In deze aflevering vertelt Werner ‘een dramatisch en authentiek verhaal over zijn opkomst in de modewereld’, zo luidt de omschrijving. Hij heeft magere tijden meegemaakt, had veel succes en heeft tot op de dag van vandaag een grote invloed op de mode-industrie. Zijn curriculum vitae is maar liefst 24 pagina's lang, aldus Fashioncast.

De 39-minuten durende podcast is in het Engels.