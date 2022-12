Podcast: Tips voor verduurzaming van circulair modemerk Mud Jeans

Mud Jeans is al jaren een voorloper als het aankomt op verduurzaming. Maar hoe maak je duurzame stappen als een modemerk? CEO en oprichter Bert van Son spreekt in de podcast van ‘Speaking of Sustainability - The Impact Show’ over hoe data kan helpen duurzame claims te ondersteunen, wat het betekent een echt duurzaam modemerk te zijn, waarom productontwerp zo belangrijk is in verduurzaming en hoe pak je financiële uitdagingen als een duurzaam modemerk aan?

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Speaking of Sustainability - The Impact Show