Tjeerd Jegen staat zes jaar aan het hoofd van Hema. Daar zal dit jaar verandering in komen, hij wordt namelijk in de loop van 2021 opgevolgd door Saskia Egas Reparaz. In deze podcast van RetailTrends vertelt Jegen over de kennis en lessen die hij heeft opgedaan uit zijn ruime retailcarrière. Nieuwsgierig? Luister hieronder de podcast.

Podcast: RetailTrends via Spotify