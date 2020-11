Podcast: Todd Oldham over de modescène in de jaren negentig

Todd Oldham praat met Danielle Radojcin over zijn nieuwste project, een monografie over cultinterieurmagazine Nest, en deelt herinneringen aan de modescène van de jaren negentig in New York. Hij vertelt waarom hij werd ontslagen bij zijn eerste baan bij Ralph Lauren, wat Area in New York zo'n geweldige nachtclub maakte, en zijn hitsegment in het door Cindy Crawford gehoste House of Style voor MTV, evenals verhalen over zijn liefde voor aardewerk en wonen in een spookhuis.

Bron: The Collector's House via Listennotes