Podcast: Trendwatcher Renske Mennen beantwoordt vurige vragen in eigen podcast

In deze podcast is Renske Mennen te gast in haar eigen podcast. Het publiek van Trendrede 2021 vraagt haar de hemd van het lijf. Trendrede is een evenement dat jaarlijks terugkeert en is in 2010 opgericht door een groep gerenommeerde Nederlandse toekomstdenkers. Tijdens het evenement had Manners haar eigen <i>private stand</i> waar ze vertelde over haar functie en wat het betekent om trendwatcher te zijn.

Bron: Future Visions via Spotify