Podcast: Turkse ontwerper Bora Aksu over cultuur, creativiteit en de nasleep van de aardbeving

Wat doe je als creatieveling als jouw thuisland geraakt wordt door een aardbeving? Er is waarschijnlijk geen ‘goed antwoord’, gewoon heel veel vragen. Modejournalist Clare Press spreekt met ontwerper Bora Aksu, woonachtig in Londen, over de nasleep van de aardbeving en hoe creativiteit ook hier om de hoek komt kijken.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press