Podcast: Twaalf jaar na Rana Plaza: Maken kinderen nog steeds onze kleding?

In de nieuwste aflevering van de podcast 'Weekend op Woensdag' duikt journalist Lotte Philipsen in de donkere kant van de mode-industrie, nu Fashion Revolution Week ons weer herinnert aan de tragische instorting van de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh, twaalf jaar geleden. De ramp, die meer dan duizend doden eiste en duizenden gewonden achterliet, verontwaardigde de modewereld. Maar is er sindsdien echt iets veranderd? En is de mode-industrie inmiddels vrij van kinderarbeid en uitbuiting? Of worden er nog steeds onethische praktijken toegepast in de keten?

Samen met Hannelore Hillesum, coördinator van de Schone Kleren Campagne, en Jasmien Wynants, duurzaamheidsexpert bij Masjien, onderzoekt Philipsen of de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie daadwerkelijk zijn verbeterd.

Bron: Weekend op Woensdag