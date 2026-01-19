Podcast: Uitdagingen bij het sourcen van duurzame en betaalbare kleding

De nieuwste aflevering van Articles of Interest presenteert een boeiende discussie. De podcast, bekend om zijn diepgaande analyses van de productie, geschiedenis en culturele betekenis van kleding, heeft de presentatrice van de bekende financiële podcast Planet Money te gast. Het segment richt zich op een herkenbaar, maar vaak over het hoofd gezien, aspect van consumentisme: de zoektocht naar babykleding.

De gast vertelt in detail over de aanzienlijke uitdagingen en onverwachte obstakels tijdens haar persoonlijke zoektocht naar een nieuwe garderobe voor haar baby. Haar belangrijkste criteria – betaalbaarheid, ecologische duurzaamheid en lokale herkomst – bleken al snel onverenigbare ambities in het huidige marktlandschap. Ze beschrijft de frustrerende realiteit van het doorzoeken van talloze opties. Artikelen met het label ‘duurzaam’ hebben vaak een exorbitant prijskaartje. Budgetvriendelijke opties zijn daarentegen doorgaans in het buitenland massaal geproduceerd, met weinig tot geen transparantie over hun milieu- of arbeidspraktijken.