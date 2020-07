Podcast: Uitdagingen, stappen en tips om een vrouwelijke leider te worden

Een feministische golf is in volle gang in onze huidige cultuur, en onder het mom van elkaar steunen, delen vrouwelijke leiders hun advies en ervaringen om de top te halen. In deze editie van de Engelstalige podcast ‘Fashion Potluck’ deelt voormalig fashion editor en huidig ontwerpster Lisa Ross-Marcus haar idee van wat goed leiderschap is. Marcus vertelt welke eigenschappen een goede leider moet hebben, welke tips zij kan geven aan jonge vrouwen die de ladder beklimmen, en enkele van haar favoriete voorbeelden van sterk vrouwelijk leiderschap.

Bron: Fashion Potluck, via SoundCloud