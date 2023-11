Podcast: Van vluchtelingenkamp naar catwalk - de reis van model Adut Akech [Engels]

Adut Akech is een van de bekendste gezichten in de modellenindustrie. Het begin van haar leven speelde zich af in een vluchtelingenkamp in Kenia waar haar familie terechtkwam nadat ze waren gevlucht voor de oorlog in het zuiden van Sudan. Inmiddels is het model veelvuldig te zien op de covers van tijdschriften en op de catwalk. In gesprek met Business of Fashion kijkt ze terug op haar leven.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast