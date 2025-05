Podcast: Vlisco's digitale transformatie en internationale groeistrategie

In deze podcast gaat Damla Kartal – CMO bij totaalbed en voormalig Amazon-executive – in gesprek met het team van Vlisco Netherlands in Helmond. Het bijna 180 jaar oude merk, bekend om zijn rijke prints en aanwezigheid in West-Afrika, staat voor de uitdaging om traditie en technologie samen te brengen. In dit gesprek bespreken Kartal en het team van Vlisco onder meer de vertaalslag van het merkverhaal naar een converterende webshop, de migratie van e-commerceplatforms (Magento vs. Shopify) en de complexiteit van een internationale strategie.

Bron: E-commerce Espresso