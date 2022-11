De metaverse is nu al ruim een jaar een hot topic in de mode-industrie. In de digitale ruimte komen steeds meer innovaties voor. Virtuele werelden zullen nieuwe digitale innovaties in de maatschappij naar voren brengen. Waarom het de nieuwste grens is voor de mode legt mode maker Nick Knight uit in deze podcast van Business of Fashion.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Business of Fashion