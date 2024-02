Podcast: Waarom mode een probleem heeft met het accepteren van verschillende lichamen en maten [Engels]

Beluister hier het gesprek tussen host Clara Press en gast Michaela Strack over initiatieven in de modeindustrie om diversiteit in lichaamstypes te respecteren. "Er is weinig veranderd," betreuren podcast presentator Press en haar gast Strack, verwijzend naar de jaren 90, een tijd waar het populair was om maar één lichaamsbeeld in de schijnwerpers te zetten.

Naast wat er allemaal misgaat in de mode op het gebied van lichaamsdiversiteit, gaat het gesprek ook over de kracht van zelfliefde. In deze podcast van ruim een uur praten de host en haar gast over onder andere body shaming, de body positivity-beweging en hoe om te gaan met de beelden van maar één soort lichaam in de mode. De podcast gaat in op een hoofdvraag. Te weten: "Waarom heeft mode een probleem met het accepteren van diverse lichamen en maten?", aldus de podcast.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press