Podcast: Waarom onafhankelijke modewinkels bewust afstand nemen van e-commerce [Engels]

Jarenlang draaide de mode-industrie om schaalvergroting en digitale groei, maar steeds meer onafhankelijke retailers zetten juist bewust een stap terug van e-commerce. In deze podcastaflevering van The Business of Fashion bespreken Brian Baskin, Sheena Butler-Young en Austin Kim hoe winkels als Ven. Space en Dot Reeder inzetten op lokale verbondenheid, persoonlijke service en een zorgvuldig samengestelde winkelervaring als alternatief voor de digitale massamarkt.

Centraal staat de groeiende kritiek op het ‘growth-at-all-costs’-model binnen moderetail. Hoge klant acquisitie kosten, stijgende retourstromen en logistieke druk maken online groei steeds minder vanzelfsprekend rendabel. Volgens de sprekers biedt fysieke retail op financieel vlak juist voordelen: klanten nemen producten direct mee naar huis, waardoor fulfilment- en retourkosten grotendeels wegvallen.

Daarnaast wordt besproken hoe onafhankelijke boutiques zich onderscheiden via sterke productcuratie en een duidelijke identiteit. Niet algoritmes, maar de persoonlijke smaak en visie van de retailer vormen daarbij de aantrekkingskracht. Ook analoge marketingmiddelen, zoals printcatalogi en fysieke community-events, keren terug als manier om consumenten buiten sociale media om te bereiken.

De aflevering werpt daarmee een bredere vraag op over schaalbaarheid binnen mode: hoe behoud je authenticiteit en een sterke merkidentiteit terwijl de industrie jarenlang juist op maximale groei en internationale zichtbaarheid heeft gestuurd?

