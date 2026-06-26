Podcast: Waarom vintage een steeds grotere concurrent wordt voor nieuwe menswear [Engels]

Tijdens Pitti Uomo, de vakbeurs voor herenmode, draait het niet alleen om de nieuwste collecties. Steeds meer modeliefhebbers kiezen juist voor vintage kleding, waardoor tweedehands mode uitgroeit tot een serieuze concurrent van nieuwe collecties. In de Glossy Podcast gaat menswearjournalist en content creator Albert Muzquiz in op deze ontwikkeling.

Volgens Muzquiz speelt kwaliteit daarin een belangrijke rol. Veel vintage kledingstukken zijn gemaakt in een periode waarin materialen en afwerking volgens hem consistenter waren dan bij veel hedendaagse merken. Daardoor vergelijken consumenten nieuwe collecties steeds vaker met een ruim aanbod aan tweedehands designer- en premiumkleding dat eenvoudig online verkrijgbaar is.

De aflevering belicht hoe deze verschuiving de positie van hedendaagse menswearmerken beïnvloedt. Nu consumenten kritischer kijken naar kwaliteit, duurzaamheid en prijs, volstaat een nieuw ontwerp alleen niet meer. Merken moeten zich onderscheiden in een markt waarin ook tientallen jaren aan hoogwaardige vintage kleding beschikbaar blijven.

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