Podcast: Waarom zijn designer schoenen zo duur?

Consumenten zijn bereidt meer dan ooit te betalen voor hun droomschoenen, zo blijkt uit onderzoek van Business of Fashion. Maar waarom is dat zo? De schoenenmarkt is sinds de pandemie flink verandert - consumenten zoeken meer naar comfort wanneer ze schoenen kopen, maar tegelijkertijd is er ook de hype cyclus die we te danken hebben aan de streetwear wereld. Diana Lee, directeur onderzoek en analyse bij Business of Fashion gaat dieper in op de markt in deze podcast.

Eigendom: The Debrief