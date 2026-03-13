Podcast: Walter Van Beirendonck over de Antwerpse Zes en zijn vroege jaren in de mode

In deze aflevering gaat Dominique Nzeyimana, Head of Editorial Content bij Elle Belgium, in gesprek met modeontwerper Walter Van Beirendonck. De ontwerper blikt terug op zijn beginjaren: van outsider in Brecht tot student aan de Antwerpse Modeacademie, waar hij samen met leden van de Antwerp Six de basis legde voor de internationale doorbraak van de Belgische mode.

Van Beirendonck vertelt hoe de groep midden jaren tachtig aandacht trok in de Britse modewereld en hoe vroege publicaties in magazines als The Face en Blitz hun internationale reputatie versterkten. Ook komen zijn provocerende eerste collecties, zijn project W.&L.T. (Wild and Lethal Trash) en samenwerkingen met onder meer U2 voor de PopMart-tour aan bod, evenals zijn visie op experimentele en toegankelijke mode.

