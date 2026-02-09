Podcast: Wat de toekomst van het winkelcentrum zegt over retail vandaag – volgens The Glossy Podcast [Engels]

Deze aflevering van The Glossy Podcast bespreekt het laatste modenieuws van de week, met speciale aandacht voor de opvallende comeback van het Amerikaanse winkelcentrum. Hosts Danny Parisi en Jill Manoff gaan samen met Modern Retail-reporter Mitchell Parton in op recente retaildata en waarom malls veerkrachtiger blijken dan verwacht. Ze analyseren welke merken juist groeien, welke achterblijven en waarom, en bespreken ook de verrassende populariteit van shopping malls onder Gen Z-consumenten.

