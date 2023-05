Wat zal de mens van de toekomst dragen? Zo’n dertig jaar geleden dacht men dat de wereld eruit zal zien zoals de animatieserie The Jetsons, maar zover zijn we nog niet. Welke theorieën zijn er nu over de toekomst van kleding. De podcast ‘What is fashion technology?’ zoomt in op drie theorieën.

Eigendom: What is Fashion Technology?