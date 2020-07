In deze podcast met Chief Failure Office Paul Iske, wordt gekeken naar Marcel Broekhoorn en wat het HEMA-avontuur hem gebracht heeft. Broekhoorn kan in ieder geval rekenen op een compliment van Iske. Iske begint in 2018, toen het bedrijf in handen van Broekhoorn kwam en wat zijn visie toen was. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen bij HEMA aan bod. Je hoort dit alles in deze podcast.

Bron:BRILJANTE MISLUKKINGEN via BNR