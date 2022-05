Podcast: Wat is de invloed van hiphop op mode?

Toen hiphop aan het begin van de jaren '90 en begin 2000 steeds populairder begon te worden, werd dit omarmd door verschillende ontwerpers en stylisten. In deze periode ontstonden veel nieuwe streetwear en ´urban´ modelabels, die hun inspiratie uit de hiphopwereld haalden. In haar boek Free Stylin': How Hip-Hop Changed the Fashion Industry, legt auteur Elena Romero uit hoe hiphop zich “van de ‘hood’ naar de catwalk” verplaatste. In de derde aflevering van The Invisible Seam, de podcast van Tommy Hilfiger, zijn stylisten Monica Morrow en Boz Bradshaw, en de auteurs Elena Romero en April Walker te gast.

