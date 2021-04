Podcast: Wat is de primarkpremie?

Ooit al eens gehoord van de primarkpremie? Een bizarre subsidie die grote winkelketens krijgen: hoe lager jouw loon, hoe meer overheidsgeld de winkel-ceo’s krijgen. Gek he? Maar, dat is niet het enige. Sommige winkelmedewerkers hebben een hoger loon dan medewerkers in andere winkels. Hoe zit dat? In deze podcast hoor je tips&tricks van een winkelmedewerkster. De Nieuwe Bronzen wordt gemaakt door vakbondsbonzen Onur Erdem en Linda Vermeulen.

Bron: FNV Winkelstraat via SoundCloud