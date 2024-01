Podcast: 'Wat kledingmerken kunnen leren van tweedehands winkels'

In deze aflevering van Niet Groen de Podcast deelt Kay Verhagen, eigenaresse van Bloesem Vintage in de Willemstraat in Breda, hoe ze is begonnen met haar onderneming. Haar doel is de wereld een stukje mooier maken met kleding die al bestaat. Ze is niet de enige, en benadrukt de trend in de mode industrie om tweedehands kleding te omarmen. Ook deelt ze tips voor het vinden en kopen van tweedehands kleding. De ondernemer vindt dat kledingmerken veel van haar kunnen leren. Ze vertelt in deze podcast haar inzichten en tips. Daarnaast benadrukt ze het belang van tweedehands winkelen.

