De modecyclus wordt steeds sneller. Waar eerst fast fashion de industrie versnelde, is er nu ook ultra fast fashion. Peter Koppert van brancheorganisatie Modint is uitgenodigd door BNR om toelichting te geven op de huidige staat van de industrie. Want niet alleen is het belangrijk om te kijken wat er gebeurt, maar ook wat er mogelijk is om de industrie te verbeteren.

Bron: BNR