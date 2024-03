Podcast: Wat modejournalisten vinden van FW24 [Engels]

In deze podcast van 'The Business of Fashion Podcast' blikken Tim Blank en Imran Amed terug naar het herfst/winterseizoen van 2024. De modejournalisten bespreken de FW24-colllecties in de vier grote modesteden. Te weten: Parijs, Milaan, Londen en New York. Er waren een aantal opmerkelijke nieuwe namen aan het creatieve roer van modehuis. De modejournalisten bespreken Adrian Appiolaza bij Moschino, Sean McGirr bij Alexander McQueen en Chemena Kamali bij Chloe. Welke collecties waren echte uitblinkers? En welke conclusies kunnen uit de afgelopen collecties getrokken worden, met het oog op de toekomst van mode? Lees hier wat modejournalisten vinden van het afgelopen modeseizoen.

Eigendom: The Business of Fashion