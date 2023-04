Centraal Azië kent een veelvoud aan textiel tradities. Of het nu het verven van textiel met granaatappel is, het gebruiken van schapenwol voor vilt en breisels, of de borduurtechnieken en zijde Ikat weefsels is. Aigerim Akenova is te gast bij journalist Clare Press en vertelt over haar liefde voor patchwork.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press