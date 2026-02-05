Podcast: Yeliz Çiçek en Danie Bles over zichtbaarheid en leiderschap in de mode

In deze aflevering van How To Get The Job (Done) schuift Danie Bles aan: ondernemer, stylist, creative director en de drijvende kracht achter Amsterdam Fashion Week en 8 The Agency. Wat begon als een eigen stylingbedrijf groeide uit tot een invloedrijk platform waar merken, designers en talent samenkomen. Op het moment dat Amsterdam Fashion Week op zijn dieptepunt stond, nam Danie het heft in eigen handen – met een heldere visie en internationale ambities gaf ze het event nieuw leven. In dit gesprek deelt ze hoe ze creativiteit en business moeiteloos combineert en waarom lef, verbinding en timing onmisbaar zijn in een modewereld die continu in beweging is.

Eigendom: Female Initiative Business Academy / Geuren & Kleuren Media