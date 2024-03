Podcast: Zitten er haken en ogen aan hergebruik?

Een veelbesproken onderwerp is de ontwikkeling naar een circulaire economie. Dit concept kent 'de vijf R's. Te weten: Refuse, reduce, reuse, repurpose en recycle. Deze podcast aflevering van Vrij Nederland gaat over reuse [hergebruik, red]. Het doel? Minder productie door het gebruik van nieuw materiaal, maar gebruik maken met wat er al is. In de vierde aflevering van de podcast De Kringloop-podcast gaat journalist Katja Keuchenius samen met Aldo Dikker en Cathelijn Schilder in op dit concept. Hergebruik heeft namelijk verschillende facetten. De podcast benadrukt de hobbels van hergebruik. Ontdek hieronder meer over hergebruik in de podcast aflevering van 'De kringloop podcast' geproduceerd door Vrij Nederland.

Eigendom: Vrij Nederland