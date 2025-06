Video: Amanda Wakeley en Jo Good bespreken mode, stijl en ouder worden [Engels]

De Britse ontwerpster Amanda Wakeley gaat in de podcast Style DNA in gesprek met Jo Good, ook bekend als MiddleAgedMinx, een ervaren BBC-radiopresentatrice, tv-modepresentatrice en prominent figuur in de mode-industrie. Ze praten openhartig over ouder worden zonder hokjes, persoonlijke stijl en Jo’s rebelse aanpassingen aan haar schooluniform tijdens haar jeugd in Australië.

Jo deelt slimme stijltips voor kleine vrouwen (ze is zelf 1,52 m) en vertelt waarom ze bewust kiest voor duurzame mode: geen fast fashion, maar ook geen vintage – “want vintage op vintage maakt je oud,” zegt ze met haar kenmerkende humor. Ook bespreken ze het influencer-bestaan en waarom Jo het juist eerlijk vindt dat influencers betaald worden voor producten waar ze écht achter staan.