10Days kiest Den Bosch voor zesde winkel

10Days opent in september een nieuwe conceptstore in Den Bosch. De winkel vestigt zich aan de Verwersstraat 1, in het pand waar voorheen de luxe schoenen- en tassenwinkel Finds was gevestigd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse kledingmerk aan FashionUnited.

In Den Bosch introduceert 10Days zijn nieuwste winkelconcept. De winkel wordt gevestigd in een monumentaal hoekpand uit 1250, waarbij het historische karakter van het pand behouden blijft. Het interieur wordt gecombineerd met nieuwe elementen, waaronder kalkstenen wanden, roestvrijstalen meubels, ruimere paskamers en een community table met coffee corner. "Onze interieurs zijn vrij ingetogen, omdat we de kleding willen laten spreken", aldus CEO Monique Wijnands.

Den Bosch stond volgens het merk al langere tijd op de wensenlijst. De zoektocht naar een geschikte locatie duurde ruim twee jaar. "Voor 10Days draait een winkel niet alleen om de collectie, maar ook om de totale merkbeleving. Het karakter van dit monumentale hoekpand sluit daar perfect op aan", laat het merk weten.

Volgens 10Days zal in de nieuwe winkel het volledige assortiment verkrijgbaar zijn.

Met de opening in Den Bosch beschikt 10Days over zes eigen conceptstores. Het merk heeft momenteel vestigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leidschendam (Mall of the Netherlands) en Maastricht. Daarnaast exploiteert 10Days een outlet in Batavia Stad in Lelystad.