12,5 miljoen euro voor nieuwe winkels: Primark Duitsland na heroriëntatie weer winstgevend

Primark is continu bezig met de optimalisatie van zijn winkelportfolio. In Duitsland heeft de Ierse textieldiscounter zojuist meerdere locaties gesloten, maar er is ook een nieuw winkelconcept in ontwikkeling voor drie nieuwe winkels. Het bedrijf investeert in totaal 12,5 miljoen euro in deze locaties.

Vandaag opent in het winkelcentrum Ostsee Park Rostock in Lambrechtshagen de eerste Duitse Primark-winkel in vijf jaar. Hiermee heeft het bedrijf 28 vestigingen in Duitsland. Bij de opening geeft Sandra Luxem-Bremen, directrice van Primark Duitsland en Oostenrijk, inzicht in de huidige strategie van het bedrijf.

Duitse activiteiten weer winstgevend

“De nieuwe winkel staat symbool voor het keerpunt dat ons bedrijf heeft bereikt”, aldus Luxem-Bremen in een persbericht op woensdag. “Door een strategische heroriëntatie sluiten we weer beter aan bij de behoeften van onze klanten en zijn we economisch succesvol.”

In de afgelopen drie jaar heeft Primark zijn winkelnetwerk en de omvang van de verkoopoppervlaktes aangepast. Dit resulteerde in de sluiting van vijf winkels in Gelsenkirchen, Weiterstadt, Krefeld, Berlijn en Kaiserslautern. Daarnaast sluit de vestiging in Düsseldorf begin 2026 haar deuren.

Als redenen voor de sluitingen noemt de directrice voor Duitsland dat de winkels vaak te groot waren, zich over meerdere verdiepingen uitstrekten en op sommige locaties te dicht bij elkaar lagen. Primark heeft de bedrijfsverantwoordelijkheid om elke locatie op winstgevendheid te toetsen, wat kan leiden tot verdere sluitingen, maar ook tot nieuwe openingen.

Opening van de nieuwe Primark-winkel in Ostsee Park Rostock Credits: Primark

Door de herstructurering van het winkelnetwerk heeft Primark zijn productiviteit per vierkante meter verbeterd en een hogere winstgevendheid bereikt. De Duitse activiteiten zijn over het geheel genomen weer winstgevend, bevestigde Luxem-Bremen in een persgesprek over het afgelopen jaar. De focus ligt nu op toekomstige groei, die door het nieuwe winkelconcept verder wordt gestimuleerd. Primark blijft investeren in de Duitse markt en de transformatie is nog niet voltooid.

Nieuw winkelconcept met self-checkout en kleinere verkoopoppervlaktes

Bij nieuwe winkels legt het bedrijf een speciale focus op regio's waar het nog niet of minder sterk vertegenwoordigd was, zoals het geval was met Rostock voor Mecklenburg-Voor-Pommeren. Daarnaast opent op 3 december een nieuwe vestiging in Regensburg. Er is ook een winkel gepland in Mülheim-Kärlich bij Koblenz, waarvoor nog geen officiële openingsdatum is. De drie winkels zullen samen ongeveer 150 nieuwe banen creëren. Verdere locaties staan nog niet op de planning, maar Primark is geïnteresseerd in de uitbreiding van het winkelportfolio in zowel stadscentra als retailparken.

Voor de drie nieuwe winkels wordt een nieuw winkelconcept gelanceerd. Dit concept richt zich op compactere oppervlaktes van gemiddeld 2.500 vierkante meter, beperkt tot één verdieping op de begane grond, en een lokaal afgestemd assortiment. De gelijkvloerse indeling vermindert de behoefte aan liften, roltrappen en trappen, wat de winkel toegankelijker maakt. Voor het eerst worden ook self-checkoutkassa's geïntegreerd. De presentatie van de producten blijft in principe ongewijzigd.

Primark-winkel in Ostsee Park Rostock Credits: Primark

De winkel in Rostock heeft een verkoopoppervlakte van ongeveer 2.800 vierkante meter. Hier worden dames-, heren- en kindermode, accessoires, beautyproducten en reisartikelen aangeboden. Decoratieartikelen maken geen deel uit van het assortiment op deze locatie, om in het kader van de lokale focus beter aan te sluiten bij de behoeften van de klant.

Primark bekijkt de samenstelling van het assortiment per locatie individueel. Er wordt gekeken naar de commerciële activiteiten in de omgeving en de behoeften van de lokale klant. In een landelijke regio kan dit een focus op basics betekenen, terwijl op een drukke winkelstraat zoals de Zeil in Frankfurt meer modieuze en zakelijke items worden verkocht, legt Luxem-Bremen uit.

“We hebben onszelf succesvol opnieuw gepositioneerd”, aldus Luxem-Bremen. “Dat geldt voor het assortiment en de collectie, voor de regionale spreiding binnen Duitsland en voor de aanpassing aan lokale behoeften.”

De vestiging in Rostock is de eerste in Duitsland die is uitgerust met self-checkoutkassa's. Klanten kunnen gebruikmaken van tien zelfscankassa's, terwijl er slechts vier bemande kassa's zijn. Dit is een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de gebruikelijke lange kassabanken die op meerdere verdiepingen te vinden zijn.