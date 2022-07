4 veelbelovende technologieën voor de modedetailhandel

De detailhandel wordt steeds technischer nu de snel evoluerende sector gelijke tred probeert te houden met de groeiende vraag van consumenten naar makkelijkere en meer aantrekkelijke manieren om te winkelen. Fysieke winkels maken steeds meer gebruik van innovatieve technologieën om betaaloplossingen, data-analyse en klantgerichte marketing te verbeteren.

Enkele van de meest veelbelovende technologieën werden getoond op de retail tech-beurs EuroCIS, die van 31 mei tot 2 juni voor het eerst sinds het begin van de pandemie terugkeerde naar Düsseldorf. FashionUnited was aanwezig op de beurs en heeft in dit artikel een lijst samengesteld van vier tech-oplossingen die de moderetailsector moet verbeteren.

Slimme tags

Voorbij zijn de dagen dat tags simpelweg de prijs en maat van een kledingstuk lieten zien. Nieuwe slimme tags worden steeds populairder in de mode-industrie om zowel klanten als detailhandelaars te helpen. "Een RFID-chip is in feite een nummerplaat voor een artikel", zegt Stefan Linz, senior sales manager Noord-Europa bij ITL Group.

Linz legt uit dat het belangrijkste voordeel van RFID-tags nog steeds de mogelijkheid is om de voorraad nauwkeuriger en sneller te tellen, maar dat ze ook een breed scala aan andere diensten mogelijk maken, zoals slimme paskamers, onmiddellijke controle van de beschikbaarheid van producten en discrete beveiligingssystemen.

De zogenoemde 'smart tags' zijn ook waardevol voor klanten, omdat ze hen direct en moeiteloos toegang bieden tot een schat aan informatie over een bepaald merk of product, iets wat volgens Linz steeds meer een must-have wordt voor merken. "Nu duurzaamheid en traceerbaarheid steeds belangrijker worden binnen de mode-industrie, zien we dat steeds meer klanten vragen om QR-codes of NFC-tags," zei hij.

NFC-tags (die een tikje van een telefoon vereisen om toegang te krijgen tot informatie) en QR-codes (die door een camera moeten worden gescand) kunnen beide worden gebruikt om de geschiedenis van een kledingstuk en de duurzaamheidskenmerken ervan te laten zien en circulaire diensten zoals authenticatie, reparatie en wederverkoop te vergemakkelijken. Verschillende bedrijven op EuroCIS merken op dat QR-codes de duurzamere optie zijn: terwijl NFC-tags kleine chips zijn die van metaal zijn gemaakt, zijn QR-codes gewoon een kleine afdruk, vaak met inkt.

In-store robots

Een andere interessante technologie die de komende jaren waarschijnlijk meer ingang zal vinden in de modedetailhandel, is het gebruik van geautomatiseerde robots die het kostbare en tijdrovende werk van het tellen van de voorraad kunnen overnemen en het winkelpersoneel meer tijd kunnen geven voor andere taken, zoals het verzorgen van het winkelend publiek.

Een bedrijf dat aan een dergelijke robot werkt is MetraLabs. De fabrikant van robotica-oplossingen bouwde de robot Tory, die de inventaris opneemt met behulp van RFID-technologie (radiofrequentie-identificatie) en die kan worden gebruikt in winkels na sluitingstijd, of zelfs terwijl het winkelend publiek overdag in de winkel is.

De robot herkent en registreert 99 procent van alle artikelen met RFID-tags, is 10 keer sneller dan een handmatige inventarisatie telling en kan tot 18 uur werken voordat hij moet worden opgeladen, aldus Christian Reuther, senior software architect bij MetraLabs.

Bovendien kan de robot worden uitgerust met een multimodale gebruikersinterface met spraak- en aanraakinvoer, zodat klanten de robot kunnen vragen waar ze een bepaald product of een bepaalde afdeling kunnen vinden. Tory wordt momenteel gebruikt in honderden winkels in Europa en Australië, waaronder Decathlon, Kmart Australië en Adler Modemärkte.

Image: Tory in Alder in Adler Modemärkte, courtesy of MetraLabs

Slimme spiegels

Ook in de kleedkamers vinden nieuwe innovaties hun weg. Slimme spiegels worden steeds populairder in de moderetail, waarbij het winkelproces wordt gestroomlijnd en het fysieke en digitale wordt samengevoegd om consumenten gemakkelijker mode te laten vergelijken, doorbladeren en stylen zonder het heen-en-weer reizen van de winkelvloer naar de kleedkamer.

Digital signage bedrijf Scala was een van de exposanten die een slimme spiegel presenteerde op EuroCIS. Sensoren in de Scala-kleedkamer herkennen met behulp van RFID-technologie welke producten een klant vasthoudt. Het product wordt dan getoond op een scherm op de spiegel, zodat klanten bijpassende producten kunnen zien, door andere looks van de winkel kunnen bladeren en de beschikbaarheid kunnen controleren - en dit alles zonder de kleedkamer te verlaten. Shoppers kunnen ook een korte video van zichzelf maken terwijl ze het product dragen en daarbij een draai van 360 graden maken, zodat ze vanuit alle hoeken kunnen zien hoe het kledingstuk hen staat. H&M Group is slechts een van de vele modebedrijven die slimme spiegels in hun winkels introduceren. Het concern kondigde deze maand aan dat het slimme spiegels zou gaan testen in Cos-winkels in de VS.

Volgen van de mensenstroom

Het volgen van het gedrag van klanten in winkels is ongelooflijk waardevol voor detailhandelaars. Weten hoe klanten zich door de winkel bewegen, naar welke artikelen ze kijken en hoe lang ze blijven, kan modebedrijven helpen om hun verkoop te maximaliseren. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van technologie om dit mogelijk te maken is het Zwitserse bedrijf Xovis, dat 3D-sensoren en software ontwikkelt, produceert en distribueert. De sensoren van het in Bern gevestigde bedrijf kunnen worden gemonteerd om belangrijke KPI's te meten, zoals het aantal voetgangers, de verblijftijd in zones, het klanttraject en de conversies per klant en/of vierkante meter.

Met behulp van traceringstechnologie kunnen moderetailers hun producten effectiever positioneren om de populairste artikelen in drukbezochte zones te plaatsen en ervoor te zorgen dat klanten meer zien van wat ze willen zien, en minder van wat ze niet willen zien. Door bijvoorbeeld te weten in welke volgorde klanten in de winkel willen rondkijken, kunnen retailers hun producten of de lay-out van de winkel zelf herschikken om de kans op aankopen zo groot mogelijk te maken. Xovis zegt dat het met één Duitse partner de verkoopconversie met wel 15 procent heeft kunnen verhogen door gebruik te maken van zijn technologie.

Cijfers EuroCIS 2022

Op de 2022-editie van EuroCIS waren in totaal 9.070 vakbezoekers uit 88 landen en 345 exposanten uit 33 landen aanwezig."Deze cijfers zijn reden voor optimisme en allesbehalve voorspelbaar na de verplichte, door de pandemie veroorzaakte pauze in 2021 en het uitstel van januari naar juni 2022," zei Elke Moebius, de projectdirecteur van EuroCIS, bij de afsluiting van het evenement. Zij vervolgde: "EuroCIS heeft met zijn beursactiviteiten een krachtige impuls gegeven aan de sector." Moebius zei dat exposanten "gretig" hebben geïnformeerd naar de deelnamemogelijkheden voor volgend jaar, wanneer EuroCIS opnieuw als onderdeel van EuroShop zal worden gehouden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Marthe Stroom.