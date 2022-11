5 manieren om consumenten te bereiken in de aanloop naar Kerstmis

Hoewel de stijgende inflatie de budgetten van consumenten steeds meer onder druk heeft gezet, zijn er nog steeds manieren waarop retailers en merken gebruik kunnen maken van verschillende kansen die de komende winkelpiekperiode biedt.

Het British Retail Consortium (BRC) heeft zijn eigen onderzoek samengevoegd met het jaarlijkse rapport 'Path to Peak' 2022 van Google en Trinity McQueen om manieren te bepalen om consumenten aan te spreken en inzicht te krijgen in hun huidige winkelgedrag. Om de bevindingen van de organisaties te vereenvoudigen, heeft FashionUnited vijf omvattende methoden belicht om consumenten te bereiken nu de feestdagen naderen.

Focus op omnichannel

Hoewel omnichannel winkelen niet per se een nieuwe trend is, zegt BRC dat veel adverteerders en retailers de strategie "niet ten volle waarderen". Om dit te benadrukken merkte Google op dat een derde van de retailconsumenten beslist wat ze in de winkel gaan kopen door voorafgaand aan een bezoek aan de winkel online te browsen.

BRC suggereerde ook dat degenen die hun digitale aanwezigheid hebben verbeterd, daar de vruchten van plukken: de organisatie meldde de afgelopen twee jaar "aanzienlijke verbeteringen" van de online retailervaring.Volgens de drie bedrijven moeten retailers ervoor zorgen dat hun online en in-store teams zijn ingericht om samen te werken en kanaal agnostische klanten te bedienen, en ervoor zorgen dat verkoopgegevens van winkels worden gekoppeld aan online marketing.

'Windowshoppen' in de kijker

Het soort zoekopdrachten dat shoppers online uitvoeren is generieker geworden, met een verschuiving van zoekopdrachten zoals "charlotte tilbury foundation" naar "natuurlijke foundation". Deze gedragsverandering suggereert dat shoppers niet langer online komen met een merk in gedachten, maar het internet gebruiken om inspiratie op te doen en te ontdekken.

Volgens Google blijkt dit uit de toename van het gebruik van visuele touchpoints, waarbij veel consumenten meer gebruik maken van Google Images en het shoppingtabblad van de engine (62 procent) om hun beslissingen te sturen. Ook video is belangrijker geworden: 88 procent van de shoppers vindt dat YouTube aankoopbeslissingen gemakkelijker maakt.

Nieuwe merken stimuleren

Dit sluit aan bij het volgende punt van het rapport, dat draait om de trend dat retailconsumenten experimenteler worden en daardoor openstaan voor het uitproberen van nieuwe merken. In de modesector is het aantal shoppers dat nieuwe merken heeft geprobeerd, gestegen van 24 procent in 2020 naar 34 procent in 2021, en bedraagt nu 51 procent, zoals Google heeft vastgesteld. De BRC merkte op dat consumenten steeds vaker promiscue winkelen en dat de organisatie een soortgelijke trend heeft waargenomen in andere door haar bestudeerde retailcategorieën.

Communicatie met een breder publiek

BRC benadrukte de noodzaak om met een breder publiek te communiceren nu consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan online winkelen. De organisatie stelde allereerst het gebruik van de Broadmatch-oplossing van Google voor, waarmee retailers alle mogelijke invalshoeken kunnen bestrijken die een individu kan gebruiken om online naar producten te zoeken. De organisatie merkte op dat adverteerders, door dit net breder uit te zetten, gemiddeld 25 procent meer conversies zouden kunnen leveren voor dezelfde efficiëntie.

Daarnaast wees BRC ook op het uitbreiden van etalages door meer upper-funnel marketing online te gebruiken voorafgaand aan het hoogseizoen, evenals de noodzaak om zich te richten op het ontwikkelen van een sterke visuele aanwezigheid.

Automatiseren voor personalisatie

Om in het komende seizoen meer flexibiliteit te bereiken, zei BRC dat het maximaal inzetten van geautomatiseerde tools retailers zal helpen om wendbaar te blijven. Bovendien kan het gebruik van gegevens van de eerste partij om geautomatiseerde campagnes aan te sturen meer betrouwbaarheid en voorspelbaarheid bieden in het licht van de huidige macro-economische onzekerheid voor de detailhandel.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.