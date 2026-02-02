A fish named Fred zet internationale groei voort met winkels in Duitsland en Zweden

A fish named Fred-oprichter Rob Schalker maakte vanochtend via LinkedIn het heuglijke nieuws bekend dat het modemerk naast een nieuwe conceptstore aan de Stokstraat 38 in Maastricht ook twee buitenlandse winkelopeningen op de agenda heeft staan.

Buitenlandse expansie naar Duitsland en Zweden

Komende maand openen nieuwe vestigingen in Potsdam, nabij Berlijn, en in het Zweedse Trelleborg. Daarmee betreedt het modemerk zijn vierde en vijfde internationale markt, meldt Retailtrends. A fish named Fred heeft naast nationale vestigingen in onder meer Groningen en Westfield Mall of the Netherlands ook internationale winkels in Sofia, Bulgarije, en Londen, Engeland. De teller staat momenteel op acht winkels.

Reverse heritage marketing als nieuwe merkstrategie

Tegelijkertijd blijft het merk investeren in creatieve merkbouw. Met The Lost Tapes introduceert A fish named Fred een zogenoemd reverse heritage marketingconcept, waarbij een fictieve maar geloofwaardige geschiedenis wordt opgebouwd rondom een verzonnen band uit Los Angeles. Via korte films, muziek en interactieve polls ontstaat een vorm van ‘fashiontainment’ waarin mode, cultuur en storytelling samenkomen. Het project verweeft fictie met echte historische gebeurtenissen, zoals een eerbetoon aan de Challenger-ramp, en laat zien hoe het merk commerciële integratie en creatieve content op een vernieuwende manier combineert.