Aandeel duurzame grondstoffen neemt toe bij kleding- en textielbedrijven van Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het aandeel duurzamere grondstoffen neemt toe bij de kleding- en textielbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT), zo meldt de organisatie in een persbericht. In 2017 was 16 procent van de grondstoffen duurzamer, in 2018 28 procent en in 2019 liep het op tot 38 procent.

De bedrijven die zijn aangesloten bij CKT zijn verplicht jaarlijks hun gebruikte grondstoffen door te geven, hierbij worden grondstoffen die met name ten aanzien van milieu en dierenwelzijn minder belastend zijn, onderscheiden van traditionele grondstoffen. De duurzamere grondstoffen voldoen aan de criteria van internationaal erkende organisaties als Global Organic Textile Standard (GOTS), Better Cotton Initiative (BCI) en Textile Exchange, aldus het persbericht. Volgens Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter van het Convenant, is de trend duidelijk positief: “We zien dat een aantal bedrijven nog onder het gemiddelde zit. Wij stimuleren deze bedrijven om meer gebruik te maken van duurzamere grondstoffen. We laten hen zien wat de risico’s zijn, geven trainingen en beoordelen hen op de voortgang op dit onderwerp. Het is belangrijk hiermee als convenant door te gaan voor een duurzamere keten.”

CKT-bedrijven gebruiken vooral katoen: in 2019 gebruikten de kleding- en textielbedrijven aangesloten bij het Convenant hiervan zo’n 50 miljoen kilo, waarvan 55 procent duurzamer: een stijging van 13 procentpunt ten opzichte van 2018. Ook het gebruik van duurzamere materialen afkomstig van dieren laat een forse stijging zien, aldus het persbericht. “Dit komt doordat het aandeel duurzamer dons sterk is gestegen. Het gebruik van gecertificeerd polyester en polyamide neemt eveneens toe.”

