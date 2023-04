Aantal klachten over pakketbezorging neemt toe

Ook na de coronaperiode zijn er nog steeds veel klachten over pakketbezorging. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond uitvoerde onder 20 duizend panelleden.

Omdat sinds de opheffing van de corona maatregelen minder online besteld wordt, daalde het absolute aantal klachten. Maar, het aandeel aan klachten is volgens de Consumentenbond juist toegenomen. Bij dertig procent van het panel van de Consumentenbond ging er in de afgelopen zes maanden iets mis bij de pakketbezorging. Dit is een stijging vergeleken met eerdere jaren. In 2021 en 2020 ging er respectievelijk bij 27 en 22 procent van het panel iets mis.

De klacht die in het panel het meest werd aangehaald is dat de pakketbezorger ten onrechte beweert dat de consument niet thuis is. 67 procent van de panelleden bij wie iets misging noemt dit probleem en 19 procent van alle panelleden. Dat is vijf procent meer dan in 2021.

Meer dan de helft van de panelleden die klachten hadden (56 procent), ervaarden dat de bezorger niet langs was geweest en het pakket direct bij een afhaalpunt afleverde. Het gaat hierbij om vijftien procent van alle panelleden, elf procent meer dan in 2021

Bij bijna de helft (45 procent) van de klachten werden pakketten zonder toestemming op een onveilige plek achtergelaten. Deze klacht kwam bij twaalf procent van alle panelleden voor en vond hiermee acht procent vaker plaats dan in 2021.

Vooral bij GLS nam het aantal klachten met 481 procent sterk toe. Volgens GLS komt dit onder andere door een structureel personeelstekort. GLS meldt aan Twinkle dat het bedrijf maatregelen heeft getroffen om het aantal klachten terug te brengen.