Aantal winkeldiefstallen dit jaar met ruim 15 procent gestegen

Het aantal winkeldiefstallen is met ruim 15 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit politiecijfers die geanalyseerd zijn door de podcast Het Misdaadbureau.

In totaal sloegen dieven 37.568 keer toe tot en met oktober dit jaar. Vorig jaar was dat in diezelfde periode nog 32.480 keer. Een woordvoerder van de politie laat aan Het Misdaadbureau weten dat ze nog ‘onvoldoende kunnen verklaren’ waar de stijging door wordt veroorzaakt. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

In Groningen was de grootste toename te zien. Het aantal winkeldiefstallen steeg daar met bijna 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit het onderzoek. Grietje van der Meulen van Platform Veilig Ondernemen Groningen vermoedt dat de hoge cijfers veroorzaakt worden door de situatie in Ter Apel, waar winkeliers al langer last hebben van asielzoekers die diefstallen plegen in het winkelcentrum. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland vonden, in absolute cijfers, de meeste winkeldiefstallen plaats.

De afgelopen jaren was er juist een dalende trend te zien in het aantal winkeldiefstallen. Vooral in het eerste coronajaar waren de cijfers bijzonder laag. Opvallend is dat het aantal winkeldiefstallen vooral aan begin van dit jaar erg hoog was. Zo ging het in maart om het hoogste aantal in meer dan tien jaar tijd.