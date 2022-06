Abercrombie & Fitch Co. gaat ook in Verenigd Koninkrijk bestellingen binnen één dag leveren

Abercrombie & Fitch Co., moederbedrijf van Abercrombie & Fitch, abercrombie kids en Hollister, gaat in heel het Verenigd Koninkrijk online bestellingen binnen één dag leveren, zo blijkt uit een persbericht van Abercrombie & Fitch Co. De aankondiging volgt nadat het merk dezelfde bezorgingstrategie eerder (vanaf oktober 2021) met succes uitrolde in de Verenigde Staten.

Op de website van elk merk staat een "Get It Fast"-filter waarmee artikelen die beschikbaar zijn gemakkelijk kunnen worden gevonden. Ook kunnen shoppers bij het afrekenen kiezen voor de optie 'levering op dezelfde dag' voor beschikbare artikelen. Zodra de bestelling voor levering op dezelfde dag is geplaatst, ontvangen klanten traceerinformatie via sms, zodat ze op de hoogte zijn van wanneer hun bestelling aankomt.

Zo’n dertig Abercrombie & Fitch, abercrombie kids en Hollister winkels zullen deel gaan uitmaken van het initiatief. Abercrombie & Fitch Co. verwijst in het persbericht naar de snelle bezorgen als ‘belangrijk ingrediënt van een succesvolle omnichannel-winkelervaring’.