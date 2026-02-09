Abercrombie & Fitch keert terug naar Nederland met nieuwe winkel op de Kalverstraat

Het Amerikaanse kledingconcern Abercrombie & Fitch plant een nieuwe winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam. Daarmee keert het merk terug naar de Nederlandse hoofdstad, nadat het eerder al een vestiging had aan de Leidsestraat.

Abercrombie & Fitch opende op 13 december 2012 een flagshipstore aan de Leidsestraat in Amsterdam. De winkel sloot ongeveer tien jaar later, rond 2022. Eerder, op 9 januari 2021, sloot ook de Brusselse flagshipstore aan de Waterloolaan definitief zijn deuren.

De nieuwe winkel wordt gevestigd op Kalverstraat 168-170. Een exacte openingsdatum is nog niet bekendgemaakt, zo is te zien op de website van het kledingmerk.

Financiële context: boekjaar 2020

De financiële cijfers uit boekjaar 2020 geven context aan de herstructurering van het winkelnetwerk in de jaren daarna. In het boekjaar 2020 zag Abercrombie & Fitch Co. de omzet met 14 procent dalen tot 3,1 miljard dollar (circa 2,5 miljard euro), terwijl het bedrijf een operationeel verlies van 20 miljoen dollar rapporteerde. Tegelijkertijd verschoof de omzetmix sterk richting online: de digitale verkopen stegen met 39 procent tot 1,7 miljard dollar en waren daarmee goed voor meer dan de helft van de totale omzet. De teruglopende verkopen in fysieke retail, met forse dalingen in onder meer de Asia-Pacific-regio (-33 procent) en EMEA (-14 procent), zetten druk op de winkelprestaties.

Die combinatie van omzetkrimp, regionale terugval en een versnelling richting e-commerce kan een belangrijke verklaring zijn voor het heroverwegen van het winkelbestand in de periode daarna. Hoewel het bedrijf in het laatste kwartaal van het boekjaar nog een operationele winst van 116 miljoen dollar behaalde, bleef de jaarprestatie onder druk staan. Strategische keuzes zoals winkelsluitingen en kostenbesparingen passen daarmee in een bredere aanpassing aan veranderend consumentengedrag en de groeiende rol van online verkoop.