Abn Amro: ‘Drukte winkelstraten niet op oude niveau, wél meer uitgaven’

Kleding- en schoenenwinkels deden de afgelopen maanden goede zaken, ondanks dat de drukte in winkelstraten nog niet op het oude niveau is. Dat blijkt uit een rapport van Abn Amro. Sinds eind september besteden consumenten per week weer evenveel in niet-essentiële fysieke winkels als gemiddeld in 2019, blijkt uit transactiedata van de bank. Daarmee lijkt het winkelgedrag structureel veranderd ten opzichte van voor de coronapandemie.

In de eerste tien maanden van 2021 groeide het volume in de retail met 3 procent ten opzichte van vorig jaar, meldt Abn Amro. Vooral kleding- en schoenenwinkels deden goede zaken, met een stijging van respectievelijk 9 en 8 procent. In aantallen zijn consumenten nog niet volledig teruggekeerd naar de fysieke winkels, blijkt uit locatiedata van Google. Ook rond Black Friday gingen consumenten niet massaal naar de winkels en shopten zij vooral online.

Consumenten geven dus gehoor aan de maatregelen en blijven vaker thuis, concludeert Abn Amro. Tijdens de lockdowns was er een duidelijke verschuiving te zien van bestedingen in de winkelstraat naar online. Consumenten pasten hun gedrag dus snel aan. Maar zodra de maatregelen werden afgebouwd, keerden ze weer (gedeeltelijk) terug naar de fysieke winkels. Onderzoek op de lange termijn moet uitwijzen of het veranderende winkelgedrag blijvend is.