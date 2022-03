ABN Amro: harde daling in aantal winkels vorig jaar afgeremd

Tijdens de coronacrisis nam het aantal fysieke winkels in veel sectoren af. Toch is deze harde daling vorig jaar enigszins afgeremd, meldt ABN Amro in het rapport ‘Stand van Retail – Maart 2022’. Dit is volgens de bank vooral te verklaren door de geboden NOW-steun en het lage aantal faillissementen in 2021 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het aantal schoenenwinkels, maar ook het aantal huishoudelijke en elektronicawinkels, nam nog wel sterk af. Verder blijkt uit het rapport dat de gemiddelde winkelvloeroppervlakte tussen 2015 en 2022 in vrijwel alle categorieën is toegenomen. Bij kledingwinkels is er sprake van een toename van 16 procent en bij schoenenwinkels van 10 procent. Alleen warenhuizen toonden een aanzienlijke krimp van 34 procent.

De concurrentie van online blijft groeien. Uit cijfers van de bank blijkt dat gemiddeld 36 procent van de consumenten een sterke voorkeur heeft voor online shoppen. Voor kleding en schoenen is dit respectievelijk 31 en 28 procent.

De toekomst blijft volgens ABN Amro uitdagend voor de retailsector. Doordat er een eind komt aan de overheidssteun aan retailers, is de kans groot dat het aantal faillissementen en opheffingen – en daarmee de leegstand – gaat toenemen. Het aantal winkelgebieden en de omvang ervan zal volgens de bank afnemen. Maar, voorspelt ABN Amro: om onderscheidend de blijven en de concurrentie van e-commerce aan te kunnen, zal de kwaliteit toenemen.