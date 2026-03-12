ABN Amro: spanningen in het Midden-Oosten raken retail

Het conflict in het Midden-Oosten werkt ook door in de Nederlandse retailsector, zo blijkt uit een analyse van ABN Amro. Problemen in de scheepvaart en luchtvracht zorgen voor langere levertijden. Tegelijkertijd lopen transportkosten op en worden producten voor retailers duurder om in te kopen.

Logistiek

Volgens de bank raakt het conflict de sector onder meer door hogere energieprijzen, duurdere logistiek en verstoringen in internationale aanvoerketens. Nederlandse retailers krijgen daardoor te maken met stijgende inkoopkosten, langere levertijden en toenemende druk op consumentenbestedingen.

De verstoringen in internationale handel en transport spelen daarbij een belangrijke rol. Rederijen varen vaker om, wat leidt tot langere transporttijden, hogere kosten en complexere voorraadplanning. Daarnaast kunnen spanningen in de regio zorgen voor hogere verzekeringspremies voor schepen. Ook voeren rederijen extra toeslagen in, zoals een War Risk Surcharge voor transport in het Midden-Oosten en het Rode Zee-gebied en een Emergency Fuel Surcharge vanwege hogere brandstofkosten.

Ook in de luchtvracht ontstaan vertragingen. Vluchten vanuit Zuid-Azië worden op grote schaal aangepast of geschrapt, waardoor zendingen uit onder meer Bangladesh en India op luchthavens blijven liggen, zo meldt Nieuwsblad Transport.

Druk op kosten en bestedingen

Volgens ABN Amro kunnen stijgende energie- en transportkosten bij een langer durend conflict leiden tot hogere inkoopprijzen voor goederen. Daarnaast kan de koopkracht van consumenten onder druk komen te staan door hogere energie- en brandstofkosten, wat gevolgen kan hebben voor de vraag naar niet-essentiële producten.