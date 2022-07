ABN Amro: Winkelverkopen nog steeds op peil ondanks inflatie en dalend consumentenvertrouwen

Hoewel de meeste retailbranches naar verwachting een stap terug moeten doen, omdat de prijzen stijgen en het consumentenvertrouwen laag is, zijn de verkopen op dit moment nog boven het niveau van vóór de pandemie. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van Retail - juli 2022’ dat ABN Amro vandaag heeft gepubliceerd. Daarmee volgt Nederland (nog) niet de in Europa heersende trend van meer bezuinigen en sparen.

In het rapport ‘Stand van Retail – juli 2022’ duidt ABN Amro de trends en ontwikkelingen in de retailsector vanuit economisch perspectief. De bank licht onder andere op basis van transactiedata van pinbetalingen toe hoe de winkelverkopen er in deze tijd van inflatie en een laag consumentenvertrouwen uitzien.

In normale economische omstandigheden heeft hoge inflatie tot gevolg dat de consumentenbestedingen dalen omdat de koopkracht achteruit gaat. Toch hebben veel retailbranches in Nederland hier op dit moment nog maar beperkt last van. Vooralsnog staan alleen tankstations en doe-het-zelf-zaken in de min. In het rapport stelt ABN Amro dat de bestedingen - gecorrigeerd voor inflatie - zich in juni over de gehele linie nog boven het niveau van dezelfde maand in 2019 bevinden.

Volgens ABN Amro is dit te verklaren door het feit dat veel consumenten in 2020 en 2021 veel minder hebben besteed vanwege de diverse lockdowns, waardoor ze nog veel spaargeld hebben. Dit blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse Bank. Daarnaast zijn de laatste maanden in diverse branches loonstijgingen doorgevoerd. Echter, deze stijgingen dekken de hogere prijzen van consumentengoederen niet. Zeker niet sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wat de prijzen sneller heeft doen oplopen.

Het rapport van ABN Amro laat iets anders zien dan de bevindingen die uit een recent Europees onderzoek van McKinsey & Company naar voren zijn gekomen. Uit een analyse van de transactiedata van ABN Amro blijkt bijvoorbeeld dat de bestedingen aan kleding in Nederland van januari tot en met juni 2022 steeds zijn gestegen. Uit het McKinsey-rapport blijkt dat Europese consumenten een steeds groter aandeel van hun budget uitgeven aan basisbehoeften als voedsel, transport en energie. Daarnaast wordt er steeds meer gespaard en veel minder uitgegeven aan ‘niet-noodzakelijke’ aankopen. "Consumenten kopen kleinere hoeveelheden of stellen aankopen uit", zo staat in McKinseys Consumer Pulse Servey. "Ook wijken steeds meer consumenten uit naar huismerken, discounters of meer betaalbare merken."

Ondanks de goede prestaties ten opzichte van de situatie van voor de pandemie, staat de retailsector toch wel degelijk onder druk, stelt ABN Amro. Uit het rapport: "De reële bestedingen nemen sinds dit voorjaar bij de meeste branches af, zoals bij tuincentra, elektronica, sport en tankstations." De verwachting is dat andere retailsectoren zullen volgen.