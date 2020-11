ACM: Webwinkel moeten beter communiceren over levertijden

Met het oog op de feestdagen en de extra online drukte door de coronacrisis, roept de Autoriteit Consument & Markt (ACM) webwinkels op duidelijk te informeren over hun levertijden.

“Het is de verantwoordelijkheid van webwinkels om ervoor te zorgen dat zij de verwachtingen van hun klanten waar maken. Dit betekent dat zij de verwachte levertijd juist moeten vermelden en dat hun klantenservice goed bereikbaar en op orde is,” aldus ACM in een persbericht. De dienst meldt dat de afgelopen maanden veel meldingen zijn binnengekomen van consumenten waarbij een bestelling te laat of niet werd geleverd, terugbetalingen niet volgens het juiste termijn verliepen en de webwinkels slecht bereikbaar waren.

ACM roept webwinkels dan ook op de voorraad goed bij te houden en de levertijden op de website actueel te houden. Ook moeten zij consumenten na de aankopen blijven informeren wanneer bestellingen vertraagd zijn. Ook moet er meer duidelijkheid komen over het reactietermijn van webwinkels en hoe zij bereikbaar zijn en op welke momenten. Last but not least moeten webwinkels zich houden aan een terugbetalingstermijn van 14 dagen wanneer een bestelling geannuleerd wordt of als de consument gebruik maakt van zijn bedenktijd.