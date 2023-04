Action opent dit jaar webshop in België

Action opent dit jaar nog een webshop in België, dat meldt CEO Hajir Hajji volgens Retailtrends tijdens het World Retail Congress in Barcelona.

In Nederland opende Action in juni van 2021 voor het eerst een webshop. Onderdeel van de formule van de Action webwinkel is dat er artikelen te koop zijn die in de fysieke Action winkels niet te krijgen zijn. Vaak gaat het hierbij om grotere en luxere artikelen.

Wanneer in 2023 de Belgische website precies online gaat is niet toegelicht.

Retailtrends geeft verder aan dat Action geen plannen heeft om het volledige assortiment online aan te bieden. De marges zouden hiervoor te klein zijn. Wel is de website volgens Hajji “geschikt voor oriëntatie”.