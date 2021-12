Agnona opent eerste Duitse herenmodeboetiek in Berlijn

Het Italiaanse luxelabel Agnona heeft op 4 december zijn eerste winkel voor herenkleding in Duitsland geopend. De nieuwe winkel bevindt zich op de Kurfürstendamm 188/189 in City West in Berlijn, direct naast de damesboetiek van het merk. Naast de mannenmodecollectie ontworpen door creatief directeur Stefano Aimone, biedt het modehuis, dat gespecialiseerd is in gebreide kleding, er nu ook zijn homewear-producten aan in een ruimte van 60 vierkante meter, evenals de "capsulecollectie van luxueuze mini-me kasjmier truien voor kinderen." Het assortiment wordt aangevuld met cosmetica, woonextiel, kantoorbenodigdheden en meubilair van geselecteerde partners.

Foto: Agnona

Het interieur van de winkel is ontworpen door architect Christopher Burns. Het vertegenwoordigt "de visie van een elegante, klassiek-moderne flat in Milaan" en bevat vele historische designelementen en meubelstukken "die in de loop van decennia met passie en smaak zijn verzameld", aldus het persbericht.

Foto: Agnona

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.