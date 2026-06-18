AI kan Europese retail 240 tot 320 miljard euro opleveren

Kunstmatige intelligentie is niet langer een toekomstige trend, maar een actieve kracht die de Europese waardeketen in de detailhandel hervormt. Begin juni publiceerden de Europese retailassociatie EuroCommerce en managementadviesbureau McKinsey & Company het gezamenlijke rapport ‘Rewiring retail in Europe: The AI imperative’. Het rapport onthult dat een end-to-end AI-transformatie de komende vijf jaar tussen de 240 miljard en 320 miljard euro aan economische waarde kan ontsluiten voor de Europese detailhandel.

Het onderzoek toont aan dat de grootschalige implementatie van deze technologieën een algehele winstverbetering van 4 tot 10 procent kan opleveren. Deze groei is het resultaat van een combinatie van omzetgroei, margeverbetering en verhoogde operationele productiviteit. Ondanks de aanzienlijke commerciële voordelen blijkt uit een enquête onder 36 retailmanagers, uitgevoerd in maart 2026, dat slechts 15 procent van de huidige AI-investeringen naar het commerciële domein gaat. Een onevenredig groot deel vloeit nog steeds naar marketing- en ondersteunende functies.

Softline-sector heeft het grootste financiële voordeel in het vooruitzicht

De omvang van de door AI gedreven waarde varieert aanzienlijk per deelsector in de detailhandel. De softline-sector, die kleding, schoenen en beauty omvat, is gepositioneerd om de grootste voordelen te behalen. Volgens het rapport kunnen softline-retailers een EBITDA-verbetering van 8 tot 10 procent realiseren. Dit vertaalt zich in een totale waardepool van 100 miljard tot 130 miljard euro. Dit overtreft de hardline-retail met 6 tot 8 procent en de levensmiddelenhandel met 4 tot 6 procent.

Het aanzienlijke voordeel voor mode- en beautybedrijven komt voort uit de inherente complexiteit van de sector. Denk hierbij aan structureel hogere EBITDA-marges, een grote variëteit in het assortiment, volatiele vraagpatronen en een sterke wens van consumenten voor personalisatie. Het macrodomein van commerciële merchandising biedt het hoogste potentieel voor impact. Inkoop kan een EBITDA-verbetering van 1 tot 2 procent opleveren. Merchandising kan daar nog eens 2 tot 4 procent aan toevoegen door geautomatiseerde prijsstelling, geoptimaliseerde promoties en voorspellende assortimentsplanning.

Op grote schaal kan een end-to-end transformatie met kunstmatige intelligentie een algehele EBITDA-verbetering van 4 tot 10 procent opleveren voor de Europese detailhandel.

Praktijktoepassingen tonen tastbare margeverbeteringen

Verschillende grote Europese modemerken hebben al met succes geavanceerde algoritmes opgeschaald binnen hun kernprocessen. De Spaanse modegroep Inditex, het moederbedrijf van kledingmerk Zara, gebruikt een intern AI-platform om opkomende consumententrends drie tot vier weken sneller te identificeren dan met traditionele, handmatige voorspellingsmethoden. Het systeem optimaliseert de lokale voorraadtoewijzing en -aanvulling. Dit versnelt direct de doorverkoop tegen de volle prijs en de algehele beschikbaarheid van artikelen.

Op een vergelijkbare manier heeft het Duitse e-commerceplatform Zalando analytische en generatieve AI geïntegreerd om zowel de klantervaring aan de voorkant als de supply chain-processen aan de achterkant te verbeteren.

Kapitaalvereisten vragen om gedisciplineerde technologie-investeringen

Het realiseren van de verwachte financiële groei vereist aanzienlijk vastgelegd kapitaal en een strikte benadering van het rendement op technologische investeringen. Het rapport merkt op dat bedrijven moeten rekenen op een investering van 1 tot 2 procent van de totale omzet, specifiek in AI en de onderliggende datafundamenten.

Deze kapitaaluitgaven en operationele kosten komen bovenop de bestaande technologiebudgetten. Deze budgetten bedragen doorgaans 1,5 tot 3 procent van de omzet voor verouderde systemen en de lopende digitale transformatie. De complexe aard van de toeleveringsketens in de mode en een sterke wil om te moderniseren, weerspiegelen zich in de investeringen. Softline-retailers investeren gemiddeld meer, namelijk 1,5 tot 2 procent van de omzet. Dit in vergelijking met de levensmiddelensector met dunnere marges, die 0,5 tot 1 procent van de omzet toewijst aan AI-infrastructuur.