Aimée The Label opent permanente winkel in Den Bosch

Het Nederlandse damesmodemerk Aimée The Label opent op vrijdag 17 juli een permanente eigen winkel aan de Minderbroedersstraat in Den Bosch. De stap volgt op een succesvolle pop-upwinkel in de Bossche Snellestraat, zo meldt het Brabants Dagblad.

Eigenaresse Suzanne van Griensven kiest voor een zogeheten ‘archiefstore’-concept, er worden uitsluitend oudere collecties van het merk verkocht met kortingen die oplopen tot 60 procent.

Retailers die de nieuwste collecties van Aimée The Label inkopen, waaronder Van Tilburg in Nistelrode en lokale multibrandstores zoals Scène en Clous, behouden zo het exclusieve recht op de verkoop van de nieuwste ontwerpen tegen de reguliere marges.

Aimée The Label heeft het hoofdkantoor in Oirschot, en werd in 2019 opgericht door Van Griensven. Voordat ze haar eigen merk startte, deed ze ervaring op in de modewereld bij merken als Essentiel Antwerp en Stella Nova.